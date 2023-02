Ciclista espanhola Estela Dominguez morre aos 18 anos atropelada por camião durante treino

Atleta é filha de Juan Carlos Dominguez, que correu nos anos 90 e 2000.

A ciclista espanhola de corrida de estrada Estela Dominguez morreu, vítima de um atropelamento e fuga, durante o treino, disse a equipa da atleta, Sopela, e a Federação Espanhola de Ciclismo (RFEC) esta sexta-feira.A jovem de 18 anos, que ainda não tinha feito a sua estreia profissional com a Sopela, estava a treinar esta quinta-feira em Villares de la Reina, Espanha, quando foi atropelada por um camionista. Os serviços de emergência confirmaram o óbito no local."Lamentamos profundamente a morte de Estela Dominguez. As nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de equipa. Todo o ciclismo espanhol está de luto", disse a RFEC numa declaração."Por favor, respeitem sempre o ciclista na estrada. Cada bicicleta transporta uma vida", acrescentou a nota a que a Reuters teve acesso.A atleta é filha de Juan Carlos Dominguez, que correu nos anos 90 e 2000.