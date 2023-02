Espanha detecta um caso de doença atípica das vacas loucas, diz OMS

Caso, que foi isolado, "não entrou na cadeia alimentar e por isso não representava qualquer risco para a saúde pública nem exigia qualquer medida de saúde preventiva".

Foi detetada em Espanha uma encefalopatia espongiforme bovina (EEB) atípica numa vaca morta, na região noroeste da Galiza, disse esta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde Animal (OMS).A doença, vulgarmente chamada 'doença das vacas loucas', foi encontrada depois de uma vaca de 22 anos ter sido eutanizada, devido a sinais de doença não relacionados com a (EEB), disse a OMS, citada pela Reuters, com sede em Paris, citando informações das autoridades espanholas.O caso, que foi isolado, "não entrou na cadeia alimentar e por isso não representava qualquer risco para a saúde pública nem exigia qualquer medida de saúde preventiva", disse o serviço regional de saúde da Galiza, através do website.Um caso de doença das vacas loucas, também da variante de velhice, foi encontrado nos Países Baixos na semana passada.Os casos atípicos de doença das vacas loucas ocorrem esporádica e espontaneamente em vacas mais velhas, enquanto a outra variante, o clássico e temido tipo de infecção, é geralmente causada por ração animal contaminada.Casos generalizados de doença das vacas loucas atingiram efectivos de bovinos na Grã-Bretanha e noutros países europeus nos anos 90. Casos atípicos têm sido ocasionalmente detectados e podem levar a restrições temporárias ao comércio.