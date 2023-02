Novas evidências corroboram denúncia de violação contra Dani Alves

Sémen do jogador foi encontrado no corpo da vítima, nas roupas e na casa de banho da discoteca.

Os relatórios forenses fornecidos ao Tribunal de Instrução de Barcelona, Espanha, revelaram a presença de sémen do futebolista Dani Alves no corpo da vítima, nas roupas e na casa de banho da discoteca. A notícia é avançada pelo jornal espanhol El Mundo.A evidência permite corroborar a denúncia de agressão sexual feita pela jovem e refuta a versão do jogador de que a relação foi consensual. Recorde-se que o futebolista brasileiro já mudou a versão dos acontecimentos daquela noite três vezes, sendo que inicialmente negou qualquer acto sexual.Recorde-se que o futebolista brasileiro está a ser acusado de ter violado uma jovem de 23 anos na casa de banho de uma discoteca em Barcelona no dia 30 de dezembro último. A 20 de janeiro, Dani Alves ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, com a impossibilidade de pagamento de caução.Depois da notícia vir a público, a equipa de futebol mexicana Pumas demitiu e rescindir o contrato com o futebolista.