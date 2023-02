Ministro do Interior nomeado primeiro-ministro da Moldávia

Dorin Recean, como o próximo primeiro-ministro do país, avança a Reuters.A decisão é comunicada após a demissão de Natalia Gavrilita que esteve 18 meses no poder. A saída do governo acontece num momento em que um míssil russo violou o espaço aéreo do país.

Em conferência de imprensa, o novo primeiro-ministro, revelou que pretende que a Moldávia continue a ser membro da União Europeia e que tem como prioridades a ordem e a disciplina, bem como dar uma nova vida à economia, paz e estabilidade.