Já saiu o trailer do filme 'Velocidade Furiosa 10' com cenas gravadas em Portugal

Atores portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida do elenco da produção de sucesso da Hollywood.

O trailer do filme 'Velocidade Furiosa 10' saiu esta sexta-feira e conta com várias cenas filmadas em Portugal. Os atores portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida do elenco da produção de sucesso da Hollywood.Conforme noticiou o, em julho do ano passado, Vin Diesel, Jason Mamoa e Daniela Melchior foram alguns dos atores que estiveram em Cacilhas, Almada, para gravar ‘Fast X’, o décimo filme da saga ‘Velocidade Furiosa’.Antes de gravar em Almada, a equipa de ‘Fast X’ esteve também em Vila Real e Viseu.A estreia em Portugal, do aguardado filme, está marcada para o dia 18 de maio.