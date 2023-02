Dois dos quatro detidos na Madeira por tráfico de droga ficaram em prisão preventiva

Um dos detidos foi libertado e o outro ficou obrigado a apresentar-se periodicamente na PSP.

Dois dos quatro homens que foram detidos na Madeira numa operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) que resultou numa das maiores apreensões de droga na região, ficaram em prisão preventiva, informou esta sexta-feira fonte judicial.

"Dos quatro detidos, um foi libertado pelo Ministério Público e, dos três submetidos a primeiro interrogatório judicial, dois ficaram em prisão preventiva e outro com a obrigação de apresentações periódicas na PSP", disse à agência Lusa o juiz presidente da comarca da Madeira.

Segundo o juiz Filipe Câmara, os homens estão acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes.

A detenção dos quatro homens com idades compreendidas entre os 28 e os 38, três de nacionalidade portuguesa e um estrangeiro, foi anunciada quinta-feira pelo comando regional da PSP, na sequência de uma investigação relacionada com o crime de tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram esta sexta-feira ouvidos pelas autoridades judiciárias.

A PSP indicou "as detenções ocorreram após cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária por parte da Divisão Policial do Funchal, nas cidades do Funchal e de São Vicente, os quais foram emitidos pela autoridade judiciária competente na sequência das investigações realizadas".

A nota policial enunciou que foi apreendida droga apreendida correspondente 19.578 doses individuais de por haxixe, 7.360 de ecstasy, 256 de MDA e 69 selos de LSD (substâncias psicoativas), além de 2,105 quilos de liamba.

Também foram apreendidos telemóveis, uma viatura, duas motas e balanças de precisão, indica a autoridade policial