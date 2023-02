Mulher morre em despiste de veículo ligeiro na EN 264 em Silves

Óbito foi declarado no local.

Uma mulher de 69 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 264 em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, distrito de Faro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente na localidade de Ladeira da Bernarda foi dado pelas 18h25 e o óbito foi declarado no local, referiu fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Na sequência do despiste do veículo ligeiro outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas para o Hospital de Portimão, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, do INEM e da GNR, num total de 13 operacionais, apoiados por seis viaturas.