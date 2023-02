Americano saca 51 milhões de euros na TAP

David Neeleman terá feito um excelente negócio com a TAP: o empresário americano, que tem também nacionalidade brasileira, terá ganhado cerca de 51 milhões de euros com a compra da companhia aérea ao Estado, em 2015, e a posterior revenda da sua participação, parte em 2016 e o restante em 2020, ao mesmo Estado.Neeleman terá utilizado fundos da Airbus, no valor de 226,75 milhões de dólares (mais de 212 milhões de euros, ao câmbio atual), na capitalização da TAP, mas um parecer jurídico pedido pela TAP ao escritório de advogados Vieira de Almeida considerou esta operação legal.

