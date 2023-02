Sindicatos querem reunir 120 mil professores em nova manifestação

Os professores voltam este sábado a sair à rua para uma manifestação em Lisboa, a terceira dos últimos meses, mas desta vez é esperada uma participação maciça, ao nível do que foi registado a 8 de novembro de 2008, no maior protesto de sempre de docentes. "Pela mobilização dos professores vai ser uma manifestação ao nível de 2008. Tem de ser um dia tremendo em que os professores vão ter de estar nas ruas. O Terreiro do Paço vai ser pequeno para tanta gente", afirmou Mário Nogueira, da Fenprof.Saiba mais no Correio da Manhã