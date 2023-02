Doze traficantes da rede de ‘Xuxa’ acusados pelo MP

É esperada para muito breve, no máximo até esta terça-feira, 14 de fevereiro - data em que, em 2022, foram feitas as primeiras cinco detenções em resultado da investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da Polícia Judiciária -, a dedução da acusação contra a rede de ‘Xuxa’, alcunha de Rúben Oliveira, de 38 anos, que liderava o braço português da rede de tráfico internacional de Sérgio Carvalho, ex-major da Polícia Militar brasileira. O processo terá 12 arguidos acusados, entre os quais uma empresa criada por ‘Xuxa’ para branquear dinheiro do tráfico de ‘coca’.Saiba mais no Correio da Manhã