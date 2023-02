Rússia ataca cidades e infraestruturas civis ucranianas

Ataque pode assinalar início da ofensiva russa esperada no primeiro aniversário da guerra.

Um dia depois de o Presidente Volodymyr Zelensky terminar um périplo pela Europa no qual recebeu garantias de mais apoio militar, a Rússia retaliou. As sirenes de alarme tocaram esta sexta-feira por toda a Ucrânia, que foi alvo de um ataque de grande envergadura visando infraestruturas críticas e alvos civis. O ataque surge numa altura em que a Rússia prepara uma ofensiva para assinalar o primeiro ano da invasão, no próximo dia 24.