Luciana Abreu vive relação especial com cavaleiro

A presença de Luciana Abreu na pacata vila de Monforte, no distrito de Portalegre, já não está a passar despercebida a alguns dos habitantes. Ainda no passado 3 de fevereiro, sexta-feira, a estrela da SIC foi vista por volta da hora de almoço, no seu carro, atrás de outra viatura. E, ao final da tarde, o cenário repetiu-se. O episódio não passou despercebido, até porque o homem que a apresentadora, de 37 anos, seguia é sobejamente conhecido na terra: João Moura Caetano. O cavaleiro, de 39 anos, pertence a uma das famílias mais tradicionais da zona e aquela ligação acabou logo por causar algum burburinho em quem os viu.Saiba mais no Correio da Manhã