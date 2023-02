Tribunal pede perícia psiquiátrica a homem que asfixiou a mãe idosa até à morte em Barcelos

O tribunal quer que Fernando Almeida seja sujeito a uma perícia psiquiátrica para avaliar a sua imputabilidade. Para já, enquanto não se realiza o exame, o cadastrado, de 49 anos, vai aguardar o julgamento pela morte da mãe de 89 anos em prisão preventiva. Esta sexta-feira, o arguido quis prestar declarações no Tribunal de Guimarães, onde foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, para negar ter sido o autor da morte da mãe, em junho do ano passado, em Carvalhas, Barcelos.Saiba mais no Correio da Manhã