“Aqui ninguém nos ajuda, estamos abandonados”: Turquia destruída após sismo

Era um edifício luxuoso. Um condomínio fechado, um prédio de doze andares com todas as comodidades. Era assim até segunda-feira. Hoje é um monte de escombros com centenas de cadáveres no interior. Em Antakya, a 180 quilómetros do epicentro sismo, a destruição é devastadora. Há milhares de mortos e centenas de milhares de desalojados. O que não ruiu está em queda, não tem condições de habitabilidade. Militares patrulham as ruas para evitar as pilhagens, enquanto voluntários dão cobertores e comida quente para todos os que permanecem ao relento. Há frio, muito frio, e há cheiro a morte. Mas também muita revolta.Saiba mais no Correio da Manhã