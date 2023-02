Portugal vai enviar contingente de combate a fogos florestais para o Chile

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, o contingente português inclui bombeiros, peritos em coordenação do combate a incêndios florestais e pessoal médico.

Para além de Portugal, Espanha e França também disponibilizam ajuda, tendo Madrid disponibilizado duas equipas de combate a incêndios florestais terrestres, num total de 28 pessoas, e uma Equipa de Avaliação e Aconselhamento de Combate a Incêndios Florestais de dez peritos. França destacou uma equipa de 80 bombeiros.No total, o Mecanismo de Proteção Civil da UE vai destacar 260 bombeiros, especialistas em coordenação e pessoal médico para as zonas do Chile mais afetadas por fogos florestais, incluindo um oficial de ligação do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da UE.