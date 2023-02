Menina de 12 anos morre de peritonite em Valência depois de três idas ao hospital

Emma Martínez Gascón, de 12 anos, morreu

de peritonite

na segunda-feira no Hospital em Valência, Espanha, depois de três idas às urgências

onde não lhe foi diagnosticado qualquer problema.

"A minha esposa perguntou se poderia ser apendicite, já que temos histórico na família. O médico respondeu-lhe que não achava que fosse isso, mas que poderia ser a sua primeira menstruação ou um vírus no estômago", conta o pai de Emma em declarações ao jornal espanhol El País.



O estado de Emma foi piorando e as dores abdominais eram tão fortes que não conseguia dormir. Na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a mãe resolveu dirigir-se novamente ao Centro de Urgências de Viver, onde foram atendidas por outro médico, que, segundo os pais, repetiu o diagnóstico do médico anterior.



"Quando regressei a casa na sexta-feira e vi a cara da minha filha, nem conseguia estar de pé. No dia seguinte, pelas 11h30, levei-a ao hospital", referiu o pai. "Ficámos até às 17h00. Fizeram-lhe análises à urina e auscultação abdominal, observaram-lhe a língua branca e pouco mais. Devem ter visto que os resultados das análises à urina estavam normais e mandaram-nos para casa," acrescenta.

No domingo a Emma piorou e entrou em paragem cardiorespiratória. Os pais chamaram uma ambulância que chegou em 12 minutos e conseguiram estabilizá-la. "Foi transportada para o Hospital Clínico de Valência onde uma equipa de pediatria já estava à espera dela para a operarem", recorda o pai.



"Depois, voltou a entrar em paragem cardiorrespiratória, ainda tentaram reanimá-la durante cerca de duas horas, mas acabou por falecer", acrescentou.

A causa da morte foi "peritonite purulenta", uma infeção na membrana que envolve o intestino (peritônio), que acabou por provocar uma infeção generalizada.

"Como é que depois de três idas ao médico, não foram capazes de fazer uma ecografia ou uma análise ao sangue? A Emma morreu de algo evitável depois de oito dias de sofrimento", questiona o pai.



A família pretende apresentar queixa contra a administração dos hospitais por negligência médica.