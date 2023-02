Pelo menos 16 mortos após explosão de uma bomba no nordeste da República Democrática do Congo

Esta bomba está relacionada com os combates entre as Forças Armadas do país e os rebeldes M23.

Pelo menos 16 civis morreram na sexta-feira após a explosão de uma bomba no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), onde há meses os rebeldes M23 e o Exército travam combates contínuos, disseram este sábado fontes da sociedade civil.

"Soubemos que uma bomba caiu em Kahimuro (povoado da chefia Bwito, no território de Rutshuru) causando vítimas. O ataque ocorreu quando voltavam do seu trabalho na agricultura", disse à agência EFE o presidente da sociedade civil do território, Jean Claude Bambeze.





Segundo o ativista, esta bomba está relacionada com os combates entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDCongo) e os rebeldes M23, apoiados por tropas do Exército ruandês.