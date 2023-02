Brasil dececionado com montante doado pelos EUA para a Amazónia

Os outros dois grandes doadores para o Fundo Amazónia, Alemanha e Noruega, doaram em conjunto 636 milhões de euros.

As autoridades brasileiras ficaram bastante dececionadas com os 50 milhões de dólares (mais de 46 milhões de euros) anunciados na noite desta sexta-feira pelos EUA como doação ao Fundo Amazónia, destinado à preservação da floresta. Nem Lula, que pouco antes do anúncio se tinha reunido com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington, nem nenhuma outra autoridade na comitiva da visita aos EUA ou no Brasil expressou publicamente essa decepção, mas, nos bastidores, o clima era de bastante desapontamento.

Nos meios políticos e diplomáticos brasileiros, conseguir uma doação financeira dos EUA para a Amazónia era considerado um grande triunfo da visita de Lula aos EUA, mas ninguém esperava um montante tão baixo. Os outros dois grandes doadores para o Fundo Amazónia, Alemanha e Noruega, doaram em conjunto 636 milhões de euros, e a expectativa era de que os ricos Estados Unidos fizessem uma doação igualmente substancial ao fundo.

Após o anúncio da doação, através de um comunicado oficial dos EUA e não de um discurso de Biden, o que também dececionou os brasileiros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, o Itamaraty, tentou não exteriorizar o desapontamento e, também em comunicado, afirmou que o valor da doação não é o mais importante neste momento, o importante é os EUA terem mostrado estarem dispostos a ajudar na preservação da Amazónia. Mas, sob anonimato, diplomatas avançaram que esperavam muito mais, expressando igualmente contrariedade por mesmo essa doação de 50 milhões de dólares não ser imediata, está condicionada a regras que serão definidas pelo assessor especial norte-americano para o clima, John Kerry, que fará nas próximas semanas uma visita ao Brasil para definir como o dinheiro será disponibilizado.