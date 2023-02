Mais de 100 detidos na Turquia devido a desabamento de edifícios após sismo

Já há a registar a morte de mais de 25 mil pessoas na Turquia e na Síria.

Mais de cem pessoas, ligadas ao negócio da construção, foram detidas este sábado em dez províncias afetadas pelos abalos sísmicos na Turquia. Acredita-se que os construtores terão tido alguma responsabilidade legal para certos edifícios, supostamente preparados para não ceder perante um sismo, terem desabado esta segunda e terça-feira.A notícia é avançada pela agência de notícias turca Anadolu, citada pelo jornal norte-americano The New York Times.Após os terramotos de magnitude de 7.8 e 7.6, sentidos na Turquia e na Síria, seguidos de réplicas, já há a registar a morte de mais de 25 mil pessoas, sendo que mais de 21 mil vítimas foram encontradas em solo turco.Depois do rasto de destruição deixado pela tragédia, as autoridades turcas começaram a investigar contra certos construtores. Em causa está o incumprimento de códigos postos em prática após uma catástrofe semelhante se ter sucedido no país em 1999.Esta sexta-feira, Mehmet Yasar Coskun, o construtor de um edifício de 12 andares na província de Hatay com 250 apartamentos que desabou na sequência da catástrofe, foi detido em Istabul, Turquia. Está sob acusações de homicídio involuntário e violação da lei da construção pública.