Vendas do Correio da Manhã sobem 13% em todo o País

Açores e Madeira destacam-se como os territórios com maior número de vendas após uma subida de 46%

As vendas do novo Correio da Manhã subiram 13% em todo o País de acordo com os últimos dados. O crescimento do jornal é generalizado de Norte a Sul.As ilhas, Açores e Madeira, destacam-se como os territórios com maior número de vendas após uma subida de 46% nos pontos de venda.Aos arquipélagos segue-se a zona Norte, com aumento de 27%, onde ficam os três distritos campeões nas vendas do jornal, Porto, Aveiro e Braga, a registar 38%, 24% e 23% respetivamente.Os últimos dados apontam para um aumento no centro de 12%. Em Lisboa, há a registar uma subida de 10% e a Sul o crescimento é de 8%.Recorde-se que o grafismo do jornal mudou no passado mês de janeiro. A contribuir para o sucesso do número de vendas, estarão as novas iniciativas de descontos. Durante o fim de semana, o Correio da Manhã publica na penúltima página cupões que permitem ao leitor poupar nos dias seguintes. De segunda a quinta-feira, os leitores têm assim a possibilidade de adquirir o jornal pelo valor de um euro.