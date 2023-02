Despejos de habitações subiram mais de 33% no ano passado

O número de inquilinos alvo de ações de despejo voltou a subir em 2022, findo o impedimento parcial destas ações durante os dois anos da pandemia. Dados do Ministério da Justiça a que o

teve acesso mostram que no ano passado 1170 famílias foram obrigadas a deixar a casa onde residiam, após requerimento dos respetivos senhorios junto do Balcão Nacional de Arrendamento (BNA). É uma subida superior a 33%, face aos 876 despejos ocorridos no País em 2021.