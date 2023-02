Homens disparam contra patrulha da GNR em Palmela para evitar fiscalização em café

Há dois detidos. Autor dos disparos está em fuga.

Uma patrulha da GNR foi alvo de disparos na noite de sábado, quando se preparava para fiscalizar um café no Poceirão, concelho de Palmela.

Dois homens, suspeitos da autoria do crime, fugiram do local, mas ambos foram capturados pouco depois. Fonte do Comando Geral da GNR confirmou o caso ao