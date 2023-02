Casa fica totalmente destruída pelas chamas em Santarém

O alerta para o 112 foi dado por volta das 4 horas por vizinhos, quando a casa no número 17 da Rua Conselheiro Henrique Barros Gomes já estava tomada pelas chamas.

Segundo oconseguiu apurar, a residência era habitada por duas mulheres, mãe e filha, que arrendaram o espaço para morar há cerca de três meses, e não passaram a noite em casa. À chegada ao local, a primeira preocupação dos bombeiros foi garantir que não estava ninguém no interior.Os prejuízos são bastante elevados, pois todas as divisões da casa sofreram danos, bem como o respetivo recheio, e parte do telhado ruiu.O incêndio foi combatido por 14 operacionais dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Voluntários de Santarém e Voluntários de Pernes, apoiados por quatro viaturas.A GNR de Santarém também esteve no local, e está a investigar as causas que deram origem ao incêndio.