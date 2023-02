Jovem guarda-redes belga morre após defender penálti

Arne Espeel, guarda-redes belga de 25 anos, morreu na noite deste sábado, momentos após defender um penálti.

O guardião, segundo explica a imprensa daquele país, sentiu-se mal em campo durante o duelo entre a sua equipa, o Winkel Sport B, e o SK Westrozebeke, acabando por cair no chão inconsciente.

O árbitro interrompeu o encontro e Espeel foi imediatamente assistido e transportado para o hospital, mas acabou por não resistir. Os seus pais e irmão estavam presentes no estádio a assistir à partida."O Winkel Sport lamenta profundamente a morte repentina do guarda-redes Arne Espeel. Desejamos à sua família e amigos as nossas mais sinceras condolências por esta grande perda. O futebol deixa de ser tão importante por um tempo", pode ler-se em comunicado do Winkel Sport nas redes sociais.