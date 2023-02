Cliente de bowling dispara caçadeira durante discussão em Fafe. Há sete feridos

Autor do crime foi detido por posse ilegal de arma.

Um cliente disparou uma arma de fogo e feriu sete pessoas dentro de um estabelecimento de bowling em Fafe, este sábado.O incidente ocorreu devido a uma discussão entre clientes, o autor do disparo ameaçou dizendo que tinha uma arma no carro e acabou por ir buscá-la.Ao que o Correio da Manhã apurou, as autoridades acreditam que o disparo foi acidental. O disparo atingiu uma porta de vidro e os estilhaços atingiram sete pessoas.Três pessoas foram assistidos no local e quatro foram transportados para o hospital. Uma jovem de 20 anos tem vários ferimentos devido às munições da caçadeira.Autor do crime foi detido em flagrante por posse ilegal de arma.As autoridades estão a investigar para perceberem se o disparo foi tencional.