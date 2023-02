Dois homens e uma mulher detidos por tráfico de droga na Pasteleira Nova no Porto

Foi apreendida cerca de 19 mil doses de droga.

Dois homens e uma mulher que se dedicavam ao tráfico de droga junto do bairro da Pasteleira Nova, no Porto, foram detidos no sábado com mais de 19 mil doses de cocaína, haxixe e liamba, anunciou este domingo a PSP.

Em comunicado, o comando metropolitano do Porto da PSP avançou que os suspeitos têm idades compreendidas entre os 40 e os 42 anos, são residentes no Porto e operavam "de forma organizada" junto do bairro da Pasteleira Nova.