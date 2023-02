Jovem preso durante 94 horas nos escombros do sismo na Turquia bebeu urina para sobreviver

Um rapaz de 17 anos preso durante 94 horas nos escombros na sequência do sismo que abalou a Turquia, na segunda-feira, está a partilhar a sua história de sobrevivência.

O jovem Adnan Muhammet Korkut falou com a

e partilhou que estava a dormir quando o terramoto ocorreu.

Adnan recorda que comeu ervas e bebeu a própria urina para sobreviver. Descreveu ainda que se colocou em posição fetal quando sentiu a terra tremer.O jovem falou ao jornal norte-americano enquanto recupera numa cama de hospital e disse que pôs o alarme no telefone a cada 25 minutos para não adormecer, no entanto, ao fim de dois dias, a bateria acabou.Adnan disse ainda que conseguia ouvir as vozes de quem procurava por sobreviventes mas que tinha medo de não ser ouvido ou de ser esmagado. Ao fim de quatro dias nos escombros, o jovem foi salvo.