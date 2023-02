Pais de escola em Sintra revoltados com aulas em contentor degradado

teve acesso às imagens que mostram o estado em que se encontram as casas de banho e corredores onde cerca de 150 crianças têm aulas.O monobloco metálico foi colocado no estabelecimento de ensino há 15 anos de forma provisória.

A escola e os encarregados de educação enviaram à Câmara Municipal de Sintra (CMS) um documento onde expõem o estado em que se encontra o contentor. Os pais queixam-se de fendas no tecto e no chão, ferrugem, ratos e destacam os "riscos evidentes para a saúde e segurança" dos que trabalham e estudam na escola."Existem roedores a circular nesse espaço de tecto falso", pode ler-se no documento.Ao, a mãe de uma aluna destaca a falta de condições: "As casas de banho no contentor onde a minha filha tem aulas estão em mau estado. Existem ratos no tecto e debaixo do contentor. É preciso fazer alguma coisa".A Câmara Municipal de Sintra (CMS) garante que a substituição das salas de aula na EB1 de Ouressa está prevista no plano de investimentos da Câmara Municipal de Sintra.