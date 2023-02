Francisca Martins bate recorde nacional dos 200 metros livres

Nadadora fez uma marca de 2.01,30.

Francisca Martins melhorou este sábado o seu recorde português absoluto dos 200 metros livres, no decorrer do Arena Lisbon International Meeting 2023, nas piscinas do Complexo do Jamor.

A nadadora do FOCA - Clube de Natação de Felgueiras triunfou na distância, com uma marca 2.00,96 minutos, melhorando o anterior máximo que já lhe pertencia desde 2022 (2.01,30).

"Senti que poderia bater o meu recorde pessoal e nacional. Vim de um estágio de altitude de muito trabalho, muita carga, muito treino, mas depois do meeting da Póvoa de Varzim senti-me muito bem. Sinto que não estou rápida, mas estou a aguentar bem a segunda parte. Acho que nunca fiz uma segunda parte tão boa", referiu, citada no site da Federação Portuguesa de Natação.

Destaque ainda para Diogo Ribeiro, que venceu os 50 metros mariposa, em 23,77 segundos, numa prova em que o recordista mundial, o ucraniano Andriy Govorov, foi terceiro, em 24,36.



Tiago Neves bateu o recorde nacional adaptado nos 100 bruços (S15), com 1.13,66 minutos.