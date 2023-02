Guarda prisional agredida a murro e pontapé em bar de Gondomar

Vítima ficou com ferimentos na cabeça, nas pernas e perdeu ainda as extensões do cabelo.

Uma guarda-prisional de 35 anos terá sido agredida a murro e pontapé no interior de um bar, no centro de Gondomar. Tudo terá acontecido na madrugada deste domingo na sequência de um desentendimento com outro cliente no estabelecimento de diversão noturna.A PSP foi chamada ao local e identificou duas pessoas – um homem e a mulher, que será a guarda profissional, a exercer funções na cadeia de Tires.O alerta foi dado às 02h30. A PSP refere que não tem registo da existência de qualquer ferido. No entanto a guarda prisional terá ido ao Hospital de Santo António receber tratamento.Ficou com ferimentos na cabeça, nas pernas e perdeu ainda as extensões do cabelo. As roupas que vestia também ficaram com vestígios de sangue.