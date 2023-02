Jovem de 16 anos morta à facada num parque em Inglaterra

Polícia procura por dois suspeitos avistados no local em que o corpo foi encontrado.

Uma jovem de 16 anos foi brutalmente assassinada na tarde deste sábado com várias facadas num parque em Warrington, Inglaterra. Brianna Ghey foi encontrada cerca das 15h15 por polícias e declarada morta no local, avança a impresa britânica.O corpo da adolescente vai ser autopsiado para apurar as causas do óbito. Ao que o jornal inglês The Mirror conseguiu apurar, as autoridades acreditam que se trate de um crime passional. A polícia pede agora à população que tenha frequentado o parque entre as 13h30 e as 16h00 que ajude a investigação.Há registo de dois suspeitos, um homem e uma mulher, vistos no local onde Brianna foi encontrada. Foram descritos por testemunhas como jovens, caucasianos e de cabelo encaracolado escuro. Estão já a ser procurados."Gostaria de assegurar à comunidade local que estamos a trabalhar arduamente para encontrar os responsáveis pela morte de Brianna", afirmou o detetive chefe do caso, Supt Mike Evans.