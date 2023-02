Homem morre esfaqueado após rixa em Famalicão

José Ferreira, 32 anos, morreu, este domingo à noite, esfaqueado no tórax, na Alameda Luís de Camões, em Famalicão.Tudo aconteceu cerca das 23h40, na sequência de desentendimentos, junto a um bar. O homem tentou ajudar e acabou morto. Os suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram detidos. Quando os meios chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorespiratória.

A situação ainda foi revertida pelos meios de socorro, tendo o homem sido transportado para o hospital de Famalicão, pela proximidade, em estado crítico, mas não resistiu. O óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar. Na sequência do desacato há ainda um outro ferido com ferimentos nas costas.Para além dos Bombeiros de Famalicão, estiveram no local os Bombeiros Famalicenses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão. A PSP também esteve no local. As causas dos desacatos são desconhecidas.