Equipa de Sá Fernandes custa 530 mil euros em salários

O funcionamento do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), coordenado por José Sá Fernandes, vai custar, até ao final deste ano, mais de 615 mil euros. Deste total, mais de 530 mil euros, o correspondente a cerca de 90% da verba total, destinam-se a pagar despesas com pessoal. Em dois anos, 2022 e 2023, o Grupo de Projeto para a JMJ custa mais de 1,2 milhões de euros, dos quais mais de um milhão em salários. O grupo tem nove membros: um coordenador, três adjuntos, três técnicos especialistas, uma secretária pessoal e um motorista.Saiba mais no Correio da Manhã