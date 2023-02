Justiça investiga 2,7 milhões de euros nos hospitais Entre o Douro e Vouga

A Justiça está a investigar contratos de mais de 2,7 milhões de euros que foram celebrados, entre 2016 e 2021, pelo Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) - que tem três hospitais. O processo visa ajustes diretos com uma empresa de fornecimento de alimentação e o escritório de um advogado, que, tal como o presidente do Conselho Administração do Centro Hospitalar, tem fortes ligações ao PSD de Vila do Conde. O CHEDV e Miguel Paiva rejeitam as acusações e dizem que tudo foi feito dentro da lei.Saiba mais no Correio da Manhã