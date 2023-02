Homem com falta de visão conduz ambulância e mata doente num acidente em Vila Nova da Barquinha

A falta de visão do condutor, por não usar os óculos de correção, foi a causa da colisão de uma ambulância com outro veículo, provocando a morte do doente, de 91 anos. O acidente ocorreu junto ao nó da Atalaia da A13, em Vila Nova da Barquinha, em julho de 2018, e o condutor da ambulância, de 30 anos, socorrista, foi condenado por homicídio por negligência a 20 meses de prisão, suspensa por igual período, e proibido de conduzir durante um ano.Saiba mais no Correio da Manhã