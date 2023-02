Mais de 35 mil mortos nos sismos da Turquia e Síria

Milhares de pessoas continuam sob os escombros dos prédios que colapsaram.

O número de mortos provocados pelos sismos que abalaram a Turquia e a Síria há uma semana ultrapassou os 35 mil, anunciaram esta segunda-feira as autoridades dos dois países.

As autoridades turcas disseram que registaram 31.643 mortos no país, enquanto do outro lado da fronteira há 3.581 mortos confirmados, segundo fontes oficiais citadas pela agência francesa AFP.