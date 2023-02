Igreja admite tolerância zero para quem está no ativo e praticou abusos sexuais

D. Francisco José Senra Coelho, arcebispo de Évora, reagiu à apresentação da Comissão e admite tolerância zero para quem está no ativo e praticou abusos sexuais.

"Temos de ter tolerância zero para quem praticou abusos sexuais e se mantém no ativo", vincou.

O arcebispo lembra que a Igreja já pediu várias vezes desculpa, mas sabe que tal não é suficiente: "Admito que não seja, nunca é, suficiente. A dor não tem prazo para terminar, a dor não caduca"."A igreja não está auto centrada em si própria, estamos focados em quem sofre", garantindo que a Igreja vai tomar medidas para que as suas estruturas sejam "as mais seguras do país" daqui para a frente.