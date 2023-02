EUA aconselham cidadãos norte-americanos a abandonar a Rússia imediatamente

A Embaixada norte-americana em Moscovo aconselhou os cidadãos a abandonarem "imediatamente" a Rússia devido ao risco de prisões arbitrárias pelas autoridades russas

"Os cidadãos norte-americanos residentes ou em viagem na Rússia devem partir imediatamente. Tenha mais cautela devido ao risco de detenções injustas", pode ler-se no site da Embaixada, e continua: "A capacidade do governo norte-americano para fornecer serviços de rotina ou de emergência aos cidadãos dos EUA na Rússia é limitada devido às limitações impostas pelo governo russo".

Não é a primeira vez que os EUA fazem este alerta. A última vez foi em setembro do ano passado quando Vladimir Putin anunciou a mobilização parcial. "Em setembro, o governo russo mobilizou cidadãos para as forças armadas em apoio à invasão da Ucrânia. A Rússia pode recusar-se a reconhecer a cidadania americana de cidadãos com dupla nacionalidade, negar o seu acesso à assistência consular dos EUA, submetê-los à mobilização, impedir a sua partida da Rússia, e/ou recrutá-los", alerta a Embaixada.