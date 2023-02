Acabaram as buscas por sobreviventes em Antakya após sismos que abalaram a Turquia

Destroços já estão a ser limpos por máquinas pesadas e nunca se saberá o real número de mortos no sul do país.

A carregar o vídeo ...

Já não há mais buscas no centro de Antakya, na Turquia. O governo turco fechou a cidade com militares e já não permite o trabalho das equipas internacionais. Os destroços já estão a ser limpos por máquinas pesadas e nunca se saberá o real número de mortos no sul da Turquia.



Uma semana depois do terramoto, a prioridade é recomeçar. Os donos dos estabelecimentos comerciais regressam para ir buscar as suas coisas e são poucos os que têm autorização para entrar, já que as casas estão quase todas inabitáveis.