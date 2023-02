Homem gravemente ferido após queda de vários metros de grua em Lousada

Vítima foi levada para o Hospital de S. João.

Um homem, de 40 anos, sofreu ferimentos graves, na tarde de segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho, em Lousada.O trabalhador estaria numa grua e sofreu uma queda de vários metros de altura.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Lousada, para um um acidente de trabalho, numa obra de construção civil, na rua 5 de Outubro, em Boim. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Penafiel também foi mobilizada.A vítima foi levada para o hospital de S. João, no Porto, acompanhada pela VMER de Penafiel.A GNR e a Autoridade para as Condições de Trabalho foram acionadas para investigar as causas do acidente de trabalho.