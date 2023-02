"Tivemos de ir buscar água para as crianças": Dezenas de pessoas retidas durante duas horas em estacionamento de hospital

Parque do Hospital CUF Tejo registou, esta segunda-feira, grande engarrafamento.

Dezenas de pessoas ficaram esta segunda-feira retidas durante duas horas no parque de estacionamento do Hospital Cuf Tejo, em Lisboa. Na origem da situação terá estado o trânsito intenso que impediu a saída das viaturas.

"Estamos há duas horas no piso -3, os carros não andam", contou ao CM Filomena Freitas: "Viemos a uma consulta com os meus netos e ficámos aqui presos sem poder sair. Tivemos de ir buscar água para as crianças".

A situação só terá começado a resolver-se depois das 20 horas. "Estavam dois funcionários a ativar as cancelas para os carros saírem", disse a cliente do hospital.