Empresário morto à facada ao tentar travar rixa

José Ferreira, de 32 anos, sócio-gerente do bar Matriz, apercebeu-se de desacatos na rua e foi tentar travar a situação. Foi esfaqueado no peito e não resistiu aos graves ferimentos. O ataque ocorreu no domingo, cerca das 23h40, na Alameda Luís de Camões, em Vila Nova de Famalicão. Na rixa, um outro homem, de 31 anos, sofreu ferimentos ligeiros, ao ser esfaqueado nas costas.Saiba mais no Correio da Manhã