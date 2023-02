Padres abusaram de mais de quatro mil crianças nos últimos 72 anos

Mais de quatro mil crianças foram vítimas de abusos sexuais por parte de padres, em Portugal, nos últimos 72 anos. Esta é a principal conclusão do relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, ontem apresentado. O presidente da comissão, Pedro Strecht, indicou que foram validados 512 testemunhos e que, de acordo com o contexto narrado, há um número potencial de 4815 menores abusados.Saiba mais no Correio da Manhã