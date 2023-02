Vítimas indefesas eram troféus para gang de Olhão

Imigrantes indianos ou nepaleses, pessoas sem-abrigo ou menores encontrados sozinhos nas ruas. Eram estes os principais alvos do gang juvenil que atacava na cidade de Olhão.

As vítimas indefesas, ao que o

apurou, eram consideradas troféus, principalmente para os líderes do grupo, que se queriam autopromover à custa dos atos de violência. A PSP começou a investigar e, em cinco dias, identificou 11 menores, oito rapazes e três raparigas, que participaram ou presenciaram os crimes. Três dos jovens, com 16 anos, foram esta segunda-feira detidos e oito, com 14 e 15 anos, foram identificados.

