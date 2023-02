Recém-nascida com 27 dias morre após ser violada pelo pai

Homem foi detido durante o enterro da filha em Araruama, no Brasil.

ocorrida nas partes íntimas da recém-nascida". O pai negou o crime e afirmou à polícia brasileira que apenas foi acalmar a filha durante a noite. As investigações concluíram que a bebé dormiu com o pai na noite de quinta para sexta-feira. O pai negou o crime e afirmou à polícia brasileira que apenas foi acalmar a filha durante a noite. As investigações concluíram que a bebé dormiu com o pai na noite de quinta para sexta-feira.

Um homem foi detido este sábado depois de ter sido acusado de violar a filha recém-nascida. A bebé foi encontrada morta, esta sexta-feira de manhã. Na casa também estava a mãe.Segundo as autoridades brasileiras, citadas pelo G1, a bebé com 27 dias foi encontrada com lacerações no corpo, consequência de "uma penetração