Detido homem que disparou contra patrulha da GNR para evitar fiscalização em café

Foi detido homem que disparou contra patrulha da GNR num café, no sábado, em águas-de-Moura, no concelho de Palmela.Ao que oapurou, o autor dos disparos, que estava em fuga, entregou-se às autoridades, esta terça-feira.

No dia do crime dois suspeitos foram detidos pela GNR, um por tentativa de homícidio, co-autor do crime, e outro por resistência e coação sobre agentes da autoridade.O suspeito acusado de resistência e coação sobre agentes da autoridade já foi libertado pelo Ministério Público.