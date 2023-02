Jogador de râguebi apanhado a ter relações sexuais com amiga da mulher em plena rua

Joe Westerman desfez-se em desculpas mas foi posto fora de casa.

Joe Westerman, jogador de râguebi inglês, de 33 anos, foi apanhado a ter relações sexuais com uma mulher em plena rua e as imagens tornaram-se virais nas últimas horas.Segundo a imprensa inglesa, o atleta, que joga nos Castleford Tigers, terá tido a relação com uma amiga da mulher, Lauren Westerman, com quem Joe Westerman tem três filhos.Lauren já viu as imagens e partilhou uma mensagem no Twitter. "Quero deixar bem claro que não sou eu! Temos três filhos, um deles com quase 15 anos, que não precisa de ver estas coisas nas redes sociais."Numa nota partilhada pelo clube, Joe Westerman mostrou-se arrependido: "Antes de mais, quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpa à minha família e aos meus amigos", disse o jogador que, segundo o 'The Sun', foi posto fora de casa."Quero também pedir desculpa aos adeptos, aos patrocinadores, ao staff e aos diretores do Castleford Tigers, bem como aos meus companheiros de equipa. Quero estender este pedido de desculpas à liga de râguebi. Percebi que tenho de trabalhar no meu processo de decisão quando estou perto de bebidas alcoólicas", acrescentou Westerman.