Traficante detido a queimar droga e dinheiro após tentar fugir à PSP

Agentes detetaram o suspeito mais novo a vender droga nas ruas do bairro da Pasteleira Nova, Porto.

Um rececionista de 25 anos e um porteiro, de 60, foram detidos pela PSP, no bairro da Pasteleira Nova, Porto, por tráfico de droga. Os agentes apreenderam uma grande quantidade de cocaína, quase sete mil euros em notas e duas máquinas de contar dinheiro.

A PSP detetou o suspeito mais novo a vender droga na rua, naquele bairro, ao início da manhã de ontem e, quando o abordaram, ele fugiu, refugiando-se na casa do segundo indivíduo. Quando os agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2ª Divisão da PSP entraram na habitação, o suspeito estava já a queimar parte do produto estupefaciente e do dinheiro que conseguira angariar.





Ainda assim, a PSP apreendeu 1878 doses de cocaína, 6912 euros em notas, duas máquinas de contar dinheiro, um bastão, um spray de gás pimenta e dois telemóveis. Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório.

Além destes dois detidos, a PSP deteve mais quatro homens por tráfico de droga, na segunda-feira, no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Ermesinde.