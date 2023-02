Entre 2018 e 2022 a PSP recebeu 10.480 queixas por violência no namoro, sendo a maioria das vítimas mulheres.

A GNR registou 1421 crimes de violência no namoro em 2022, mais 28,5% do que em 2021, revelam dados daquela força de segurança, segundo os quais 17% dos casos registados são relativos a menores de 25 anos.

Em comunicado para assinalar o dia dos namorados, que se celebra esta terça-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR) diz que registou, em 2022, na área da sua responsabilidade, 1421 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, especificando que 244 das vítimas se encontravam na faixa etária até aos 24 anos.

Em 2021 foram registados 1105 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, registando-se 332 vítimas com idade até aos 24 anos.

A GNR está a desenvolver, durante esta semana, a campanha de sensibilização e prevenção #NãoTeCales, que visa incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual.

A campanha visa sensibilizar os jovens para que digam não à violência e para que consigam travar este tipo de comportamentos, quer para si próprios quer para os outros, lê-se no comunicado.

"É importante alertar os jovens para a importância das relações saudáveis, baseadas em princípios e valores tais como a autoestima, o respeito e a tolerância, que são pilares das relações de namoro, promovendo uma cultura anti-violência através de uma maior consciencialização".

Segundo a GNR, o impacto deste tipo de violência em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro, comprometendo as vítimas envolvidas, as suas famílias e a sociedade no seu conjunto.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta terça-feira, a propósito do dia dos namorados, ter registado 2109 queixas de violência no namoro em 2022, o que representou um aumento de 10% em cinco anos.

A PSP precisa que, entre 2018 e 2022, recebeu 10.480 queixas por violência no namoro, sendo a maioria das vítimas mulheres.

Segundo a PSP, em 2018 foram registadas 1.920 queixas, no ano seguinte 2.185, em 2020 diminuíram para 2051, voltando a subir em 2021 para 2215 e, no ano passado, as denúncias voltaram a baixar, registando-se 2109.

A polícia salienta que a violência no namoro assume vertentes física, psicológica, social, sexual e económica e essa violência pode ser concretizada através de injúrias, ameaças, ofensas, agressões, humilhação, perseguição ou devassa da intimidade.

A PSP apela para que as vítimas, como as pessoas que lhes são mais próximas, estejam atentas a sinais de pressão constante, como o isolamento da família e amigos em função da vontade do agressor.

Para assinalar o dia dos namorados, a PSP realiza, entre esta terça-feira e o dia 18 de fevereiro, uma operação de sensibilização e informação nas escolas sobre a prevenção da violência doméstica, nomeadamente a violência no namoro, sendo uma iniciativa destinada a jovens entre os 13 e os 18 anos.