Gang invade stand de automóveis e rouba 12 carros de luxo no Brasil

Polícia conseguiu localizar e recuperar seis automóveis equipados com sistema GPS.

Num tipo de crime que está a ficar cada vez mais comum no Brasil, um gang formado por pelo menos 12 criminosos roubou outros tantos carros de luxo de um stand em Fortaleza, capital do estado do Ceará. O assalto ocorreu esta segunda-feira, em plena luz do dia, e o grupo saiu da empresa ao volante de 12 automóveis, escolhidos entre os mais caros.

O grupo de criminosos, pelo menos um deles com uma arma de fogo na mão, abordou um dos vendedores quando tirava um automóvel do stand para o deixar exposto no passeio, e, além desse veículo, apoderaram-se das chaves de outros. Entrando no stand, o gang dominou os outros oito funcionários, localizou mais chaves e começou a experimentá-las uma a uma nos carros em exposição.

Antes de a polícia chegar, o grupo saiu tranquilamente com os 12 carros escolhidos e desapareceu. Como seis dos carros tinham GPS, a polícia conseguiu recuperá-los ao início da noite, mas os outros seis continuavam desaparecidos até esta terça-feira.

De acordo com o dono do stand de automóveis, depois de visualizar as imagens do assalto gravadas pelas câmaras de videovigilância, um dos criminosos, que parecia comandar o grupo, já tinha estado no local várias vezes. Essas visitas, a pretexto de fazer negócios com o empresário, foram interpretadas pela polícia como uma forma de reconhecimento do local e da viabilidade de levar a cabo o assalto.

Crimes desse tipo, invasão a stands por um grupo numeroso para roubar grande quantidade de veículos, está a tornar-se frequente por todo o Brasil. Em São Paulo, a maior cidade brasileira, o alvo são stands com motocicletas de alta cilindrada e preço, invadidas geralmente por gangs de adolescentes, que partem as montras durante a madrugada e saem rapidamente levando o maior número possível de motas potentes e de grande valor antes de a vizinhança ter tempo de alertar a polícia.